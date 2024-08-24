https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html

По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер

По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер - РИА Новости, 24.08.2024

По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер

Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:09

2024-08-24T04:09

2024-08-24T04:09

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_a80d503e37f1a95ee960693b284c61c1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы и данные открытых источников. Ранее сообщалось об аресте квартиры в Ульяновске фигуранта дела. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, теперь речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска - его нельзя продать и подарить. Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Липецке, а Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем - несуществующая фирма в Крыму. Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.

https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html

https://ria.ru/20240821/panin-1967591178.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия