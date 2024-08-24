По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер и земельный участок
Крымский мост . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы и данные открытых источников.
Ранее сообщалось об аресте квартиры в Ульяновске фигуранта дела.
Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, теперь речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска - его нельзя продать и подарить.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
Панину* грозит срок в колонии за поддержку теракта на Крымском мосту
21 августа, 16:16
Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Липецке, а Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.
Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем - несуществующая фирма в Крыму.
Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.