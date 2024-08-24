Рейтинг@Mail.ru
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер - РИА Новости, 24.08.2024
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер
Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:09
2024-08-24T04:09
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_a80d503e37f1a95ee960693b284c61c1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы и данные открытых источников. Ранее сообщалось об аресте квартиры в Ульяновске фигуранта дела. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, теперь речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска - его нельзя продать и подарить. Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Липецке, а Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем - несуществующая фирма в Крыму. Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
https://ria.ru/20240821/panin-1967591178.html
https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ec320c8a43f373d5669eb6157a61bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер

По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер и земельный участок

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Крымский мост . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест - речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы и данные открытых источников.
Ранее сообщалось об аресте квартиры в Ульяновске фигуранта дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
Вчера, 03:45
Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, теперь речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска - его нельзя продать и подарить.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Панину* грозит срок в колонии за поддержку теракта на Крымском мосту
21 августа, 16:16
Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Липецке, а Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.
Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем - несуществующая фирма в Крыму.
Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Вчера, 04:07
 
РоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала