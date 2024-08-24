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Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности - РИА Новости, 24.08.2024
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16:35 24.08.2024
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Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности - РИА Новости, 24.08.2024
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:35
2024-08-24T16:35
ташкент
москва
узбекистан
аэрофлот
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет "Аэрофлота" рейса SU1873 Ташкент-Москва, вылетевший в 15.58 (13.58 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение по техническим причинам ", - сказал собеседник агентства. По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 17-02 (15.02), в ближайшее время будет проведена диагностика оборудования самолёта.
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ташкент, москва, узбекистан, аэрофлот
Ташкент, Москва, Узбекистан, Аэрофлот
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Рейс "Аэрофлота" Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.
«
"Самолет "Аэрофлота" рейса SU1873 Ташкент-Москва, вылетевший в 15.58 (13.58 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение по техническим причинам ", - сказал собеседник агентства.
По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 17-02 (15.02), в ближайшее время будет проведена диагностика оборудования самолёта.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета
21 июля, 19:48
 
ТашкентМоскваУзбекистанАэрофлот
 
 
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