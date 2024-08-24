https://ria.ru/20240824/tashkent-1968251518.html

Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности - РИА Новости, 24.08.2024

Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:35

2024-08-24T16:35

2024-08-24T16:35

ташкент

москва

узбекистан

аэрофлот

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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет "Аэрофлота" рейса SU1873 Ташкент-Москва, вылетевший в 15.58 (13.58 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение по техническим причинам ", - сказал собеседник агентства. По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 17-02 (15.02), в ближайшее время будет проведена диагностика оборудования самолёта.

https://ria.ru/20240721/reys-1961077516.html

ташкент

москва

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ташкент, москва, узбекистан, аэрофлот