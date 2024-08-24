https://ria.ru/20240824/tashkent-1968251518.html
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности - РИА Новости, 24.08.2024
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:35
2024-08-24T16:35
2024-08-24T16:35
ташкент
москва
узбекистан
аэрофлот
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в субботу днём из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет "Аэрофлота" рейса SU1873 Ташкент-Москва, вылетевший в 15.58 (13.58 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение по техническим причинам ", - сказал собеседник агентства. По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 17-02 (15.02), в ближайшее время будет проведена диагностика оборудования самолёта.
https://ria.ru/20240721/reys-1961077516.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, москва, узбекистан, аэрофлот
Ташкент, Москва, Узбекистан, Аэрофлот
Рейс Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Рейс "Аэрофлота" Ташкент — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки