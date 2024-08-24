https://ria.ru/20240824/subbotnik-1968202889.html
Каждый четвертый россиянин уклоняется от участия в субботнике на работе
Каждый четвертый россиянин уклоняется от участия в субботнике на работе - РИА Новости, 24.08.2024
Каждый четвертый россиянин уклоняется от участия в субботнике на работе
Традиция проведения субботников существует в каждой четвертой российской компании, и большинство сотрудников все-таки участвует в них, чаще всего - на... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:49
2024-08-24T08:49
2024-08-24T08:49
общество
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Традиция проведения субботников существует в каждой четвертой российской компании, и большинство сотрудников все-таки участвует в них, чаще всего - на безвозмездной основе, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В большинстве компаний субботники не проводятся - об этом заявили 74% их представителей", - говорится в исследовании. А 23% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 13% субботники проходят в рабочее время, в 10% - в выходные. При этом в случае, если субботники все-таки имеют место, в них участвует большинство сотрудников. "Трое из 10 работников участвуют в них на безвозмездной основе, 3% - только за дополнительную оплату, 1% - за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках", - подсчитали авторы опроса. Аналитики выяснили, что мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Россияне до 34 лет - чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет - те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно. Опрос проводился с 4 по 23 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 377 населенных пунктах.
https://ria.ru/20240421/subbotnik-1941364777.html
https://ria.ru/20240413/subbotnik-1939833103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Каждый четвертый россиянин уклоняется от участия в субботнике на работе
Исследование: в каждой четвертой компании есть традиция проведения субботников
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Традиция проведения субботников существует в каждой четвертой российской компании, и большинство сотрудников все-таки участвует в них, чаще всего - на безвозмездной основе, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В большинстве компаний субботники не проводятся - об этом заявили 74% их представителей", - говорится в исследовании.
А 23% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 13% субботники проходят в рабочее время, в 10% - в выходные. При этом в случае, если субботники все-таки имеют место, в них участвует большинство сотрудников.
«
"Трое из 10 работников участвуют в них на безвозмездной основе, 3% - только за дополнительную оплату, 1% - за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках", - подсчитали авторы опроса.
Аналитики выяснили, что мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Россияне до 34 лет - чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет - те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.
Опрос проводился с 4 по 23 августа 2024 года среди экономически активного населения России
, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 377 населенных пунктах.