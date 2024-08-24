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СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью - РИА Новости, 24.08.2024
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11:06 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html
СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью
СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью
Владимир Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:06
2024-08-24T11:06
сумская область
россия
курская область
валерий герасимов
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псел", — говорится в публикации.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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сумская область, россия, курская область, валерий герасимов, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире, политика
Сумская область, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью

"Страна.ua": Зеленский записал видеообращение рядом у границы с Курской областью

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«
"Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псел", — говорится в публикации.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Сумская областьРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВ миреПолитика
 
 
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