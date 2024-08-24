СМИ узнали, почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России
СМИ: США не дают Киеву бить вглубь России ради перезагрузки отношений с Москвой
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты не разрешают Киеву применять их вооружение для ударов вглубь территории России, поскольку надеются в конечном итоге перезагрузить отношения с Москвой, кроме того, потенциальные российские цели находятся вне зоны досягаемости американских ракет, пишут европейские СМИ со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников США и Украины.
По сведениям СМИ, чиновники в определенных кругах администрации США, особенно внутри Белого дома, сообщали украинской стороне, что Вашингтон в конечном итоге захочет перезагрузить отношения с Москвой, и запрашиваемое снятие ограничений на удары западным оружием вглубь российской территории может свести на нет эти усилия.
Анонимный высокопоставленный источник из американской администрации также сообщил, что использование дальнобойных ракет Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может оказаться не таким эффективным, как рассчитывает Киев. У украинских военных ограниченный запас ракет, а те, что у них есть, могут не достичь значимых российских целей, которые уже были выведены из зоны их досягаемости.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.