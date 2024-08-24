Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по замаскированным разведанным целям противника", — подчеркнули в ведомстве.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По данным разведки, в результате удара удалось уничтожить личный состав, бронированную и автомобильную военную технику ВСУ.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:
- более 5,5 тысячи военнослужащих;
- 71 танк;
- 30 боевых машин пехоты;
- 57 бронетранспортеров;
- 372 боевые бронированные машины;
- 170 автомобилей;
- 36 артиллерийских орудий;
- пять установок зенитных ракетных комплексов;
- 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS;
- семь станций радиоэлектронной борьбы;
- РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре единицы инженерной техники, включая две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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23 августа, 17:49