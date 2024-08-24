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Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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16:35 24.08.2024 (обновлено: 17:15 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968251419.html
Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:35
2024-08-24T17:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ми-28нм
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по замаскированным разведанным целям противника&quot;, — подчеркнули в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По данным разведки, в результате удара удалось уничтожить личный состав, бронированную и автомобильную военную технику ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html
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Вертолет Ми-28 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами по скоплению сил ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ, показав видео
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вооруженные силы украины, ми-28нм, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Россия, Курская область, Безопасность
Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по замаскированным разведанным целям противника", — подчеркнули в ведомстве.

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Вчера, 15:59
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По данным разведки, в результате удара удалось уничтожить личный состав, бронированную и автомобильную военную технику ВСУ.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
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По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:
  • более 5,5 тысячи военнослужащих;
  • 71 танк;
  • 30 боевых машин пехоты;
  • 57 бронетранспортеров;
  • 372 боевые бронированные машины;
  • 170 автомобилей;
  • 36 артиллерийских орудий;
  • пять установок зенитных ракетных комплексов;
  • 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS;
  • семь станций радиоэлектронной борьбы;
  • РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре единицы инженерной техники, включая две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМи-28НМРоссияКурская областьБезопасность
 
 
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