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Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:35

2024-08-24T16:35

2024-08-24T17:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ми-28нм

россия

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безопасность

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по замаскированным разведанным целям противника", — подчеркнули в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По данным разведки, в результате удара удалось уничтожить личный состав, бронированную и автомобильную военную технику ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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Вертолет Ми-28 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами по скоплению сил ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ, показав видео 2024-08-24T16:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, ми-28нм, россия, курская область, безопасность