https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968247245.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2024 - РИА Новости, 24.08.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:52

2024-08-24T16:52

2024-08-24T16:52

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 августа 2024 годаЗа минувшие российские части отразили 18 контратак противника на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены живая сила и техника в 138 районах, семь складов боеприпасов и хранилище топлива. Средства ПВО сбили три о ракеты ATACMS, пять авиабомб Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны СВО.Параллельно на Курском направлении военные продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника. Отражены также несколько атак штурмовых формирований ВСУ. Украинская армия потеряла более 360 военнослужащих, 29 единиц бронетехники, две гаубицы, 12 автомобилей, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 640 самолетов, 283 вертолета, 30434 беспилотника, 575 зенитных ракетных комплексов, 1416 реактивных систем залпового огня, 17557 танков и других бронемашин, 13594 орудия полевой артиллерии и 25139 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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