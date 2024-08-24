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В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 24.08.2024 (обновлено: 15:38 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968233868.html
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах - РИА Новости, 24.08.2024
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах
Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:17
2024-08-24T15:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах

Минобороны рассказало об уничтожении пытавшихся проникнуть вглубь РФ диверсантов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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