https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968233868.html

В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах

В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах - РИА Новости, 24.08.2024

В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах

Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:17

2024-08-24T14:17

2024-08-24T15:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)