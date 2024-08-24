https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968233868.html
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах - РИА Новости, 24.08.2024
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах
Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:17
2024-08-24T14:17
2024-08-24T15:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Продолжаются выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об уничтожении диверсантов в лесных массивах
Минобороны рассказало об уничтожении пытавшихся проникнуть вглубь РФ диверсантов