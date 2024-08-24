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ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968224675.html
ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона
ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 24.08.2024
ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона
Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:09
2024-08-24T13:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не отказался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО. "Ночь прошла относительно спокойно. Попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах враг не предпринимал. Вероятно, придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться. Однако, согласно полученных нами сведениям, от своих планов враг не отказался", - сказал Василенко агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html
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херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона

Василенко: ВСУ ночью не пытались высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не отказался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО.
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"Ночь прошла относительно спокойно. Попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах враг не предпринимал. Вероятно, придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться. Однако, согласно полученных нами сведениям, от своих планов враг не отказался", - сказал Василенко агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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