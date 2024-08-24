https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968224675.html

ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона

ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 24.08.2024

ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона

Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:09

2024-08-24T13:09

2024-08-24T13:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

черное море

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962162362_0:147:1280:867_1920x0_80_0_0_5b79de30cf6c71da3c0acb29d3786c18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не отказался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО. "Ночь прошла относительно спокойно. Попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах враг не предпринимал. Вероятно, придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться. Однако, согласно полученных нами сведениям, от своих планов враг не отказался", - сказал Василенко агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html

https://ria.ru/20240823/saldo-1968179658.html

херсонская область

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, происшествия