ВСУ сохраняют планы высадки в Херсонской области, заявили власти региона
Василенко: ВСУ ночью не пытались высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах
Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих планов враг не отказался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО.
"Ночь прошла относительно спокойно. Попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах враг не предпринимал. Вероятно, придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться. Однако, согласно полученных нами сведениям, от своих планов враг не отказался", - сказал Василенко агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря
23 августа, 23:44