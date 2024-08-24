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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:27
2024-08-24T11:27
2024-08-24T11:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого августа около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью