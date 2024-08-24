https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968215519.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:27

2024-08-24T11:27

2024-08-24T11:27

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого августа около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, безопасность