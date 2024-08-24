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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968215519.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:27
2024-08-24T11:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого августа около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html
курская область
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого августа около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
23 августа, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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