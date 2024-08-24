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Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.08.2024 (обновлено: 14:51 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968190863.html
Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ
Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:03
2024-08-24T14:51
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.&quot;В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника&quot;, — сказал он.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки. Кроме того, удалось отразить четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.&quot;За сутки потери противника составили: до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА&quot;, — заключил Бигма.Как сообщили в пятницу в Минобороны, группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967532427.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

Группировка "Запад" заняла 30 опорных пунктов и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника", — сказал он.

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21 августа, 13:04
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки.
Кроме того, удалось отразить четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.
«

"За сутки потери противника составили: до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА", — заключил Бигма.

Как сообщили в пятницу в Минобороны, группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих.
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