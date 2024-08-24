Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" заняла 30 опорных пунктов и уничтожила до 480 боевиков ВСУ
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника", — сказал он.
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При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки.
Кроме того, удалось отразить четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
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При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.
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"За сутки потери противника составили: до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА", — заключил Бигма.
Как сообщили в пятницу в Минобороны, группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих.
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