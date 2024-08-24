https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968190863.html

Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

Группировка "Запад" заняла 30 опорников и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:03

2024-08-24T05:03

2024-08-24T14:51

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов противника и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, уничтожив за сутки до 480 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника", — сказал он.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки. Кроме того, удалось отразить четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника."За сутки потери противника составили: до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА", — заключил Бигма.Как сообщили в пятницу в Минобороны, группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967532427.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967885895.html

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украина, вооруженные силы украины