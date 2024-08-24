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В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки - РИА Новости, 24.08.2024
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09:51 24.08.2024 (обновлено: 10:37 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/sochi-1968208015.html
В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки
В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки - РИА Новости, 24.08.2024
В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки
Прокуроры в Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении одноименной реки, на месте специалисты устанавливают источники загрязнения на участке в... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:51
2024-08-24T10:37
происшествия
сочи
экология в россии
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Прокуроры в Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении одноименной реки, на месте специалисты устанавливают источники загрязнения на участке в Центральном районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах видно, как большой участок реки Сочи в районе улицы Конституции загрязнен жидкостью, похожей на пену. Другие пользователи, обеспокоенные состоянием реки, опубликовали видео с мёртвой рыбой. "Органами прокуратуры города Сочи организована проверка публикации в средствах массовой информации по факту загрязнения реки Сочи в Центральном районе города. В настоящее время организован выезд специалистов к участку реки, на котором обнаружено загрязнение, для обследований и установления источников загрязнения", - сказано в сообщении надзорного ведомства. По словам председателя Сочинского географического общества Александра Зобнина, причины подобных явлений могут быть разные. "Без выезда, без анализа отбора токсикологии и всего прочего, это (установить причину - ред.) сделать фактически невозможно", - сказал он РИА Новости, добавив, что причиной может быть "отравление", несанкционированный сброс. Река Сочи – одна из крупных на территории курорта, которая берет свое начало в горах и впадает в море.
https://ria.ru/20240816/sk-1966706641.html
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353
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происшествия, сочи, экология в россии
Происшествия, Сочи, Экология в России
В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки

Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении реки Сочи

© СоцсетиЗагрязнение реки Сочи
Загрязнение реки Сочи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Соцсети
Загрязнение реки Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Прокуроры в Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении одноименной реки, на месте специалисты устанавливают источники загрязнения на участке в Центральном районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах видно, как большой участок реки Сочи в районе улицы Конституции загрязнен жидкостью, похожей на пену. Другие пользователи, обеспокоенные состоянием реки, опубликовали видео с мёртвой рыбой.
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"Органами прокуратуры города Сочи организована проверка публикации в средствах массовой информации по факту загрязнения реки Сочи в Центральном районе города. В настоящее время организован выезд специалистов к участку реки, на котором обнаружено загрязнение, для обследований и установления источников загрязнения", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
По словам председателя Сочинского географического общества Александра Зобнина, причины подобных явлений могут быть разные. "Без выезда, без анализа отбора токсикологии и всего прочего, это (установить причину - ред.) сделать фактически невозможно", - сказал он РИА Новости, добавив, что причиной может быть "отравление", несанкционированный сброс.
Река Сочи – одна из крупных на территории курорта, которая берет свое начало в горах и впадает в море.
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