https://ria.ru/20240824/sochi-1968208015.html

В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки

В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки - РИА Новости, 24.08.2024

В Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении реки

Прокуроры в Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении одноименной реки, на месте специалисты устанавливают источники загрязнения на участке в... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:51

2024-08-24T09:51

2024-08-24T10:37

происшествия

сочи

экология в россии

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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Прокуроры в Сочи начали проверку после сообщений о загрязнении одноименной реки, на месте специалисты устанавливают источники загрязнения на участке в Центральном районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах видно, как большой участок реки Сочи в районе улицы Конституции загрязнен жидкостью, похожей на пену. Другие пользователи, обеспокоенные состоянием реки, опубликовали видео с мёртвой рыбой. "Органами прокуратуры города Сочи организована проверка публикации в средствах массовой информации по факту загрязнения реки Сочи в Центральном районе города. В настоящее время организован выезд специалистов к участку реки, на котором обнаружено загрязнение, для обследований и установления источников загрязнения", - сказано в сообщении надзорного ведомства. По словам председателя Сочинского географического общества Александра Зобнина, причины подобных явлений могут быть разные. "Без выезда, без анализа отбора токсикологии и всего прочего, это (установить причину - ред.) сделать фактически невозможно", - сказал он РИА Новости, добавив, что причиной может быть "отравление", несанкционированный сброс. Река Сочи – одна из крупных на территории курорта, которая берет свое начало в горах и впадает в море.

https://ria.ru/20240816/sk-1966706641.html

https://ria.ru/20240716/murmansk-1960010032.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, экология в россии