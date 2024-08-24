Рейтинг@Mail.ru
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 24.08.2024 (обновлено: 16:42 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/sobaki-1968245496.html
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе - РИА Новости, 24.08.2024
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:48
2024-08-24T16:42
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801972511_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad093ebe4251222f17f9ff03f71f603.jpg
ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе, сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. "(Существует. — Прим. ред.) отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем. — Прим. ред.) служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", — сказал он. Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди пород, способных к обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые породы охотничьих собак. Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров. Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включили тактическую ветеринарную подготовку. Он подчеркнул, что военнослужащий должен уметь оказать помощь на поле боя не только себе, но еще и своему четвероногому другу.
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968241299.html
https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801972511_527:474:2625:2048_1920x0_80_0_0_30de67a7798f86f0a15c5ec9dd727411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе

Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе и обозначать их лаем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлужебная собака
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Служебная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе, сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.
"(Существует. — Прим. ред.) отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем. — Прим. ред.) служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник
Вчера, 15:09
Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди пород, способных к обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые породы охотничьих собак.
Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров.
Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включили тактическую ветеринарную подготовку. Он подчеркнул, что военнослужащий должен уметь оказать помощь на поле боя не только себе, но еще и своему четвероногому другу.
Самодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
30 апреля, 03:03
 
БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала