https://ria.ru/20240824/sobaki-1968245496.html

Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе

Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе - РИА Новости, 24.08.2024

Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе

Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:48

2024-08-24T15:48

2024-08-24T16:42

безопасность

вооруженные силы рф

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ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе, сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. "(Существует. — Прим. ред.) отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем. — Прим. ред.) служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", — сказал он. Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди пород, способных к обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые породы охотничьих собак. Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров. Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включили тактическую ветеринарную подготовку. Он подчеркнул, что военнослужащий должен уметь оказать помощь на поле боя не только себе, но еще и своему четвероногому другу.

https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968241299.html

https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф