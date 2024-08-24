https://ria.ru/20240824/sobaki-1968245496.html
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе - РИА Новости, 24.08.2024
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:48
2024-08-24T15:48
2024-08-24T16:42
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ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе, сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. "(Существует. — Прим. ред.) отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем. — Прим. ред.) служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", — сказал он. Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди пород, способных к обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые породы охотничьих собак. Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров. Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включили тактическую ветеринарную подготовку. Он подчеркнул, что военнослужащий должен уметь оказать помощь на поле боя не только себе, но еще и своему четвероногому другу.
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968241299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе и обозначать их лаем
ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе, сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.
"(Существует. — Прим. ред.) отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем. — Прим. ред.) служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.
Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди пород, способных к обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые породы охотничьих собак.
Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров.
Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включили тактическую ветеринарную подготовку. Он подчеркнул, что военнослужащий должен уметь оказать помощь на поле боя не только себе, но еще и своему четвероногому другу.