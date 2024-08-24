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Украинского снайпера обвинили в уничтожении "Искандером" его подразделения
Украинского снайпера обвинили в уничтожении "Искандером" его подразделения - РИА Новости, 24.08.2024
Украинского снайпера обвинили в уничтожении "Искандером" его подразделения
Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче через Telegram российской стороне координат дислокации его подразделения, по которому позднее был... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:28
2024-08-24T05:28
2024-08-24T15:53
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче через Telegram российской стороне координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой "Искандер-М", об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева.Само решение было опубликовано еще 4 июля, однако внимание на него обратили только сейчас."Во время пребывания <…> в последней ротации в районе ведения боевых действий (Авдеевское направление) 19 ноября 2023 года по месту временного расположения подразделения российскими <…> войсками был совершен удар ракетой "Искандер-М", в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из числа руководящего состава", — говорится в постановлении.Как утверждается, снайпер был завербован и неоднократно передавал информацию за денежное вознаграждение.
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинского снайпера обвинили в уничтожении "Искандером" его подразделения
Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты "Искандер" на его спецподразделение
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче через Telegram российской стороне координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой "Искандер-М", об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева.
Само решение было опубликовано еще 4 июля, однако внимание на него обратили только сейчас.
"Во время пребывания <…> в последней ротации в районе ведения боевых действий (Авдеевское направление) 19 ноября 2023 года по месту временного расположения подразделения российскими <…> войсками был совершен удар ракетой "Искандер-М", в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из числа руководящего состава", — говорится в постановлении.
Как утверждается, снайпер был завербован и неоднократно передавал информацию за денежное вознаграждение.