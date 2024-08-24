https://ria.ru/20240824/smartfon-1968193010.html
Назван самый выгодный для покупки смартфона месяц
Назван самый выгодный для покупки смартфона месяц - РИА Новости, 24.08.2024
Назван самый выгодный для покупки смартфона месяц
Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:03
2024-08-24T06:03
2024-08-24T07:02
apple
мтс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным маркетинговым соображениям, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына."Наиболее традиционным и востребованным временем для покупок (смартфонов - Прим. Ред.) считаются распродажи в ноябре, в том числе "Черная пятница", которая с течением времени стала культурной традицией", — рассказала она. Эксперт добавила, что Apple продолжает оставаться одним из самых востребованных и популярных на рынке смартфонов много лет. А покупка предыдущих моделей iPhone в конце осени — это разумный подход для тех, "кто не гонится за последней новинкой, но хочет получить надежное устройство с хорошими характеристиками". "У Apple, в отличие от многих других брендов, легко отследить цикличность, так как они выпускают новые смартфоны всего раз в год, традиционно в сентябре... После анонсов предыдущие модели, как правило, становятся дешевле. Оптимальные моменты для покупки предыдущих моделей iPhone – октябрь и ноябрь", — добавила Голицына. Отмечается, что цены на все смартфоны также зависят от курса доллара и экономической ситуации, поскольку многие компоненты для смартфонов импортируются, и колебания курса валют могут оказать прямое влияние на конечную стоимость устройства. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на финансовые новости и изменения валютного обмена.По ее словам, некоторые ритейлеры и производители предлагают программы trade-in, которыми не стоит пренебрегать. Они позволяют сдать старый смартфон в счет стоимости нового. Кроме того, это может снизить расходы, особенно если старый телефон в хорошем состоянии.
https://ria.ru/20240810/smartfon-1965314801.html
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apple, мтс
Назван самый выгодный для покупки смартфона месяц
Эксперт Голицына: дешевле всего покупать смартфон в России в ноябре
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным маркетинговым соображениям, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Наиболее традиционным и востребованным временем для покупок (смартфонов - Прим. Ред.) считаются распродажи в ноябре, в том числе "Черная пятница", которая с течением времени стала культурной традицией", — рассказала она.
Эксперт добавила, что Apple продолжает оставаться одним из самых востребованных и популярных на рынке смартфонов много лет. А покупка предыдущих моделей iPhone в конце осени — это разумный подход для тех, "кто не гонится за последней новинкой, но хочет получить надежное устройство с хорошими характеристиками".
"У Apple, в отличие от многих других брендов, легко отследить цикличность, так как они выпускают новые смартфоны всего раз в год, традиционно в сентябре... После анонсов предыдущие модели, как правило, становятся дешевле. Оптимальные моменты для покупки предыдущих моделей iPhone – октябрь и ноябрь", — добавила Голицына.
Отмечается, что цены на все смартфоны также зависят от курса доллара и экономической ситуации, поскольку многие компоненты для смартфонов импортируются, и колебания курса валют могут оказать прямое влияние на конечную стоимость устройства. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на финансовые новости и изменения валютного обмена.
По ее словам, некоторые ритейлеры и производители предлагают программы trade-in, которыми не стоит пренебрегать. Они позволяют сдать старый смартфон в счет стоимости нового. Кроме того, это может снизить расходы, особенно если старый телефон в хорошем состоянии.