https://ria.ru/20240824/simonyan-1968199039.html
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку - РИА Новости, 24.08.2024
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку
Следствие провело очную ставку с участием обвиняемых в подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:06
2024-08-24T08:06
2024-08-24T08:44
происшествия
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следствие провело очную ставку с участием обвиняемых в подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми", — сказано в материалах.В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
https://ria.ru/20240729/simonjan-1962704080.html
https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, маргарита симоньян
Происшествия, Россия, Маргарита Симоньян
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку
По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемым