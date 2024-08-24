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С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку - РИА Новости, 24.08.2024
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08:06 24.08.2024 (обновлено: 08:44 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/simonyan-1968199039.html
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку - РИА Новости, 24.08.2024
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку
Следствие провело очную ставку с участием обвиняемых в подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:06
2024-08-24T08:44
происшествия
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следствие провело очную ставку с участием обвиняемых в подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С момента избрания меры пресечения &lt;…&gt; была проведена очная ставка между обвиняемыми", — сказано в материалах.В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
https://ria.ru/20240729/simonjan-1962704080.html
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происшествия, россия, маргарита симоньян
Происшествия, Россия, Маргарита Симоньян
С обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку

По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемым

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следствие провело очную ставку с участием обвиняемых в подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми", — сказано в материалах.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении
29 июля, 14:43
В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
По делу арестовали восемь фигурантов.
В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь
1 апреля, 21:48
 
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