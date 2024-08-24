https://ria.ru/20240824/sijjarto-1968277232.html

Сийярто прокомментировал бездействие ЕК в вопросе транзита нефти из России

Сийярто прокомментировал бездействие ЕК в вопросе транзита нефти из России - РИА Новости, 24.08.2024

Сийярто прокомментировал бездействие ЕК в вопросе транзита нефти из России

Постыдное бездействие Еврокомиссии в вопросе ограничения Украиной транзита нефти из РФ в Венгрию и Словакию доказывает, что это она дала Киеву соответствующее... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:13

2024-08-24T20:13

2024-08-24T20:13

экономика

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петер сийярто

дмитрий песков

еврокомиссия

лукойл

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Постыдное бездействие Еврокомиссии в вопросе ограничения Украиной транзита нефти из РФ в Венгрию и Словакию доказывает, что это она дала Киеву соответствующее указание, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - сказал Сийярто на политическом фестивале Tranzit. Министр отметил, что "не может поверить", что ЕС ослаб настолько, что не может при желании повлиять на Украину, поэтому бездействие ЕК "постыдно и саморазоблачительно". Власти Венгрии и компания MOL, по его словам, в последние недели много работали для решения проблемы. "Сейчас мы очень близки к решению, которое будет гарантировать, даже в долгосрочной перспективе, что нефтяное сотрудничество между Россией и Венгрией, а также Россией и Словакией продолжится как и в прошлые годы", - сказал Сийярто. Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Сийярто также заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он. Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.

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https://ria.ru/20240802/vengriya-1963778624.html

https://ria.ru/20240824/siyyarto-1968243622.html

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экономика, венгрия, россия, украина, петер сийярто, дмитрий песков, еврокомиссия, лукойл, евросоюз, цены на нефть