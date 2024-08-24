https://ria.ru/20240824/shri-lanka-1968198236.html

Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов

Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов - РИА Новости, 24.08.2024

Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов

Посольство Шри-Ланки сообщило РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва российских туристов. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:53

2024-08-24T07:53

2024-08-24T07:53

шри-ланка

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки сообщило РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва российских туристов. Шри-Ланка с 1 октября откроет безвизовый въезд в страну для туристов из 35 государств, в том числе России. "Ожидаем", - сообщили в посольстве в ответ на вопрос о том, ожидают ли благодаря этой мере увеличения числа туристов из РФ на остров. В дипмиссии также уточнили, что пока идея безвизового въезда - без определенной даты завершения эксперимента, и, вероятно, может быть оставлена навсегда.

https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html

https://ria.ru/20240720/prava-1960879439.html

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шри-ланка, россия