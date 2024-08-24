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Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов - РИА Новости, 24.08.2024
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07:53 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/shri-lanka-1968198236.html
Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов
Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов - РИА Новости, 24.08.2024
Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов
Посольство Шри-Ланки сообщило РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва российских туристов. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:53
2024-08-24T07:53
шри-ланка
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки сообщило РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва российских туристов. Шри-Ланка с 1 октября откроет безвизовый въезд в страну для туристов из 35 государств, в том числе России. "Ожидаем", - сообщили в посольстве в ответ на вопрос о том, ожидают ли благодаря этой мере увеличения числа туристов из РФ на остров. В дипмиссии также уточнили, что пока идея безвизового въезда - без определенной даты завершения эксперимента, и, вероятно, может быть оставлена навсегда.
https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html
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шри-ланка, россия
Шри-Ланка, Россия
Посольство Шри-Ланки спрогнозировало наплыв в страну российских туристов

Посольство Шри-Ланки ожидает наплыв в страну туристов из РФ после отмены виз

© iStock.com / Adam SmigielskiТук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка
Тук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© iStock.com / Adam Smigielski
Тук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки сообщило РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва российских туристов.
Шри-Ланка с 1 октября откроет безвизовый въезд в страну для туристов из 35 государств, в том числе России.
Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма
22 августа, 11:01
"Ожидаем", - сообщили в посольстве в ответ на вопрос о том, ожидают ли благодаря этой мере увеличения числа туристов из РФ на остров.
В дипмиссии также уточнили, что пока идея безвизового въезда - без определенной даты завершения эксперимента, и, вероятно, может быть оставлена навсегда.
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