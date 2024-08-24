https://ria.ru/20240824/shkoly-1968250076.html

В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате

В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате - РИА Новости, 24.08.2024

В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате

Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:27

2024-08-24T16:27

2024-08-24T16:29

специальная военная операция на украине

курская область

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".Министр посетил с рабочей поездкой Курскую область. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он провел августовское педагогическое совещание."Порядка 200 школ будут работать в очном режиме, где безопасно, часть школ будут работать в дистанционном режиме - это 114 школ пока. Все имеющиеся ресурсы есть", - сказал Кравцов.Ранее министр сообщил, что вся работа, связанная с дистанционным форматом обучения, проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система "Моя школа". Также школьники будут обеспечены всеми учебниками.Всего в школы РФ в новом учебном году пойдут 18,5 миллиона детей. В Telegram-канале Минпросвещения РФ уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 миллиона первоклассников.

https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html

https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, общество