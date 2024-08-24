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В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате - РИА Новости, 24.08.2024
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16:27 24.08.2024 (обновлено: 16:29 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/shkoly-1968250076.html
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате - РИА Новости, 24.08.2024
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате
Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:27
2024-08-24T16:29
специальная военная операция на украине
курская область
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".Министр посетил с рабочей поездкой Курскую область. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он провел августовское педагогическое совещание."Порядка 200 школ будут работать в очном режиме, где безопасно, часть школ будут работать в дистанционном режиме - это 114 школ пока. Все имеющиеся ресурсы есть", - сказал Кравцов.Ранее министр сообщил, что вся работа, связанная с дистанционным форматом обучения, проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система "Моя школа". Также школьники будут обеспечены всеми учебниками.Всего в школы РФ в новом учебном году пойдут 18,5 миллиона детей. В Telegram-канале Минпросвещения РФ уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 миллиона первоклассников.
https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html
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курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате

Минпросвещения: не менее 200 курских школ продолжат работать в очном формате

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчеба в гимназии
Учеба в гимназии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Министр посетил с рабочей поездкой Курскую область. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он провел августовское педагогическое совещание.
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"Порядка 200 школ будут работать в очном режиме, где безопасно, часть школ будут работать в дистанционном режиме - это 114 школ пока. Все имеющиеся ресурсы есть", - сказал Кравцов.
Ранее министр сообщил, что вся работа, связанная с дистанционным форматом обучения, проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система "Моя школа". Также школьники будут обеспечены всеми учебниками.
Всего в школы РФ в новом учебном году пойдут 18,5 миллиона детей. В Telegram-канале Минпросвещения РФ уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 миллиона первоклассников.
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