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В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате - РИА Новости, 24.08.2024
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате
Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:27
2024-08-24T16:27
2024-08-24T16:29
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Не менее 200 школ Курской области продолжат работать в очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".Министр посетил с рабочей поездкой Курскую область. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он провел августовское педагогическое совещание."Порядка 200 школ будут работать в очном режиме, где безопасно, часть школ будут работать в дистанционном режиме - это 114 школ пока. Все имеющиеся ресурсы есть", - сказал Кравцов.Ранее министр сообщил, что вся работа, связанная с дистанционным форматом обучения, проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система "Моя школа". Также школьники будут обеспечены всеми учебниками.Всего в школы РФ в новом учебном году пойдут 18,5 миллиона детей. В Telegram-канале Минпросвещения РФ уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 миллиона первоклассников.
https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html
https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество
В Курской области не менее 200 школ продолжат работать в очном формате
Минпросвещения: не менее 200 курских школ продолжат работать в очном формате