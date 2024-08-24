https://ria.ru/20240824/sever-1968224874.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 24.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:09

2024-08-24T13:09

2024-08-24T13:20

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность