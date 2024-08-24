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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 24.08.2024
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13:09 24.08.2024 (обновлено: 13:20 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/sever-1968224874.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:09
2024-08-24T13:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.
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