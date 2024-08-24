https://ria.ru/20240824/sever-1968224874.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:09
2024-08-24T13:09
2024-08-24T13:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в в зоне ответственности "Севера"