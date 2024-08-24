ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду
ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду на выборах
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировал пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны, в том числе действующей главы государства Майи Санду, сообщила в субботу пресс-служба комиссии.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
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"ЦИК зарегистрировал на сегодняшнем заседании пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на должность президента Республики Молдова, назначенных: группой граждан в поддержку кандидата Тудора Ульяновского, политической партией "Наша партия" в поддержку кандидата Ренато Усатого, группой граждан в поддержку кандидата Ирины Влах, политической партией "Коалиция за единство и благосостояние" в поддержку кандидата Игоря Мунтяну, политической партией "Партия действия и солидарности" в поддержку кандидата Майи Санду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.
Период подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента начался 21 августа и завершится 31 августа. Политические партии и избирательные блоки могут подать заявления о регистрации в качестве участника референдума до 20 сентября. Также до этого срока инициативные группы смогут собирать подписи сторонников.
Центризбирком республики ранее отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в выборах, сославшись на совпадение названия блока с партией "Победа – Виктория". Политсила обжаловала это решение в суде.
В пятницу ЦИК зарегистрировал первые четыре инициативные группы по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны – экс-генпрокурора Александра Стояногло, экс-министра молодёжи и спорта Октавиана Цыку, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику. Также Партия коммунистов была зарегистрирована в качестве участника республиканского конституционного референдума о евроинтеграции Молдавии с позицией "против".