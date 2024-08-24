https://ria.ru/20240824/sandu-1968259407.html

ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду

ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду - РИА Новости, 24.08.2024

ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду

Центризбирком Молдавии зарегистрировал пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны, в том числе действующей главы РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:40

2024-08-24T17:40

2024-08-24T17:40

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

ирина влах

наша партия

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировал пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны, в том числе действующей главы государства Майи Санду, сообщила в субботу пресс-служба комиссии. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18. "ЦИК зарегистрировал на сегодняшнем заседании пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на должность президента Республики Молдова, назначенных: группой граждан в поддержку кандидата Тудора Ульяновского, политической партией "Наша партия" в поддержку кандидата Ренато Усатого, группой граждан в поддержку кандидата Ирины Влах, политической партией "Коалиция за единство и благосостояние" в поддержку кандидата Игоря Мунтяну, политической партией "Партия действия и солидарности" в поддержку кандидата Майи Санду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. Период подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента начался 21 августа и завершится 31 августа. Политические партии и избирательные блоки могут подать заявления о регистрации в качестве участника референдума до 20 сентября. Также до этого срока инициативные группы смогут собирать подписи сторонников. Центризбирком республики ранее отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в выборах, сославшись на совпадение названия блока с партией "Победа – Виктория". Политсила обжаловала это решение в суде. В пятницу ЦИК зарегистрировал первые четыре инициативные группы по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны – экс-генпрокурора Александра Стояногло, экс-министра молодёжи и спорта Октавиана Цыку, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику. Также Партия коммунистов была зарегистрирована в качестве участника республиканского конституционного референдума о евроинтеграции Молдавии с позицией "против".

https://ria.ru/20240822/moldavija-1967776150.html

https://ria.ru/20240823/moldavija-1968057815.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, наша партия