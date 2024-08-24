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СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза
СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза
Двое россиян — членов экипажа российского сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщила... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:27
2024-08-24T17:27
2024-08-24T18:34
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СТАМБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Двое россиян — членов экипажа российского сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщила газета Sabah. "Сорокашестилетний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов погибли, предположительно, от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир", — уточнили в материале.Сегодня тела погибших извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.В свою очередь, представитель компании — оператора судна заявил, что Мартынов и Молчанов упали в люк, а имело ли место отравление газом, станет ясно после выводов экспертизы. Ожидается, что после этого тела погибших отправят в Россию. По данным портала Marinetraffic, судно под российским флагом прибыло в Бандырму из Ейска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, ейск
СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза
Sabah: двое россиян погибли в результате несчастного случая у берегов Турции