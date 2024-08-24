https://ria.ru/20240824/rossijane-1968257815.html

СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза

СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза - РИА Новости, 24.08.2024

СМИ сообщили о гибели в Турции двух членов экипажа российского сухогруза

Двое россиян — членов экипажа российского сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщила... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:27

2024-08-24T17:27

2024-08-24T18:34

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СТАМБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Двое россиян — членов экипажа российского сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщила газета Sabah. "Сорокашестилетний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов погибли, предположительно, от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир", — уточнили в материале.Сегодня тела погибших извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.В свою очередь, представитель компании — оператора судна заявил, что Мартынов и Молчанов упали в люк, а имело ли место отравление газом, станет ясно после выводов экспертизы. Ожидается, что после этого тела погибших отправят в Россию. По данным портала Marinetraffic, судно под российским флагом прибыло в Бандырму из Ейска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ейск