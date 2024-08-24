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"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - РИА Новости, 24.08.2024
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:06
2024-08-24T10:06
2024-08-24T10:45
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО", — указал эксперт.Лейрос предупредил, что Украину будет ждать ухудшение демографической проблемы из-за дальнейших боевых действий: все больше украинцев бегут из страны из-за страха быть завербованными в ряды ВСУ, а потери на фронте продолжают расти.Владимир Зеленский в понедельник признал рекордный отток населения с Украины. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, владимир зеленский, элла либанова, вооруженные силы украины, нато, брикс, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Вооруженные силы Украины, НАТО, БРИКС, Политика
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
InfoBRICS: Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция