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"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - РИА Новости, 24.08.2024
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10:06 24.08.2024 (обновлено: 10:45 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - РИА Новости, 24.08.2024
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:06
2024-08-24T10:45
в мире
украина
владимир зеленский
элла либанова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО", — указал эксперт.Лейрос предупредил, что Украину будет ждать ухудшение демографической проблемы из-за дальнейших боевых действий: все больше украинцев бегут из страны из-за страха быть завербованными в ряды ВСУ, а потери на фронте продолжают расти.Владимир Зеленский в понедельник признал рекордный отток населения с Украины. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240824/wp-1968202705.html
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в мире, украина, владимир зеленский, элла либанова, вооруженные силы украины, нато, брикс, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Вооруженные силы Украины, НАТО, БРИКС, Политика
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы

InfoBRICS: Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО", — указал эксперт.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 08:47
Лейрос предупредил, что Украину будет ждать ухудшение демографической проблемы из-за дальнейших боевых действий: все больше украинцев бегут из страны из-за страха быть завербованными в ряды ВСУ, а потери на фронте продолжают расти.
Владимир Зеленский в понедельник признал рекордный отток населения с Украины. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
23 августа, 14:04
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЭлла ЛибановаВооруженные силы УкраиныНАТОБРИКСПолитика
 
 
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