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В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат - РИА Новости, 24.08.2024
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:05
2024-08-24T16:05
2024-08-24T16:05
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донецкая народная республика
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ирина верещук
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — указал Репке.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html
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в мире, покровск, донецкая народная республика, димитров, ирина верещук, вооруженные силы украины, политика
В мире, Покровск, Донецкая Народная Республика, Димитров, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Политика
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Журналист Репке: ВСУ отправляют в бои операторов БПЛА из-за нехватки солдат