https://ria.ru/20240824/repke-1968186075.html

"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе

"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2024

"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе

Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:03

2024-08-24T02:03

2024-08-24T03:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

bild

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу пришел в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим называет Красноармейск — Прим. Ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — констатировал он.ВС России, по словам Репке, вошли в город Новогродовка и продвигаются вглубь населенного пункта.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html

https://ria.ru/20240618/vsu-1953603769.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, bild, ирина верещук