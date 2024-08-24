https://ria.ru/20240824/repke-1968186075.html
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2024
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе
Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T02:03
2024-08-24T02:03
2024-08-24T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964449633_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_5ee011afb480e7eca79e9bee73458651.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу пришел в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим называет Красноармейск — Прим. Ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — констатировал он.ВС России, по словам Репке, вошли в город Новогродовка и продвигаются вглубь населенного пункта.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html
https://ria.ru/20240618/vsu-1953603769.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964449633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b049787e60580d0765777453b3d87632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, bild, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Bild, Ирина Верещук
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе
Репке: ВС России продвигаются вперед в ДНР из-за отсутствия у ВСУ линий обороны