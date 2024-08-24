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"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 24.08.2024 (обновлено: 03:38 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/repke-1968186075.html
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2024
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе
Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T02:03
2024-08-24T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу пришел в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим называет Красноармейск — Прим. Ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — констатировал он.ВС России, по словам Репке, вошли в город Новогродовка и продвигаются вглубь населенного пункта.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, bild, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Bild, Ирина Верещук
"Еще один знак": в Германии пришли в ужас из-за ситуации в Донбассе

Репке: ВС России продвигаются вперед в ДНР из-за отсутствия у ВСУ линий обороны

© Фото : штаб обороны ДНРОбезвреженный дрон ВСУ в Петровском районе Донецка
Обезвреженный дрон ВСУ в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : штаб обороны ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска быстро продвигаются на запад в ДНР, что свидетельствует о том, что у ВСУ больше нет линий обороны восточнее Красноармейска, к такому выводу пришел в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке.
"Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим называет Красноармейск — Прим. Ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — констатировал он.
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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ВС России, по словам Репке, вошли в город Новогродовка и продвигаются вглубь населенного пункта.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныBildИрина Верещук
 
 
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