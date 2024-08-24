Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/rasmussen-1968192803.html
Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков"
Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 24.08.2024
Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков"
США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:58
2024-08-24T05:58
германия
россия
сша
в мире
эрл расмуссен
дмитрий песков
нато
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. По словам эксперта, теракт стал насмешкой над обязательством НАТО по защите своих членов от агрессии и террористических атак любого рода. "Похоже, что НАТО не стремится защитить свои государства-члены, по крайней мере, от самой себя... где было пресловутое выполнение статьи 5, когда был разрушен "Северный поток"?" – задался вопросом Расмуссен. Он отметил, что, по всей видимости, в диверсии на "Севпотоках" были замешаны правительства стран НАТО и их силы безопасности. "Похоже, что члены НАТО и, возможно, с помощью со стороны Украины, судя по постоянно меняющемуся повествованию, стояли за разрушением европейской энергетической инфраструктуры и самым серьезным экологическим загрязнением в истории", – добавил подполковник в отставке. При этом эксперт отметил, что, несмотря на серьезность атак, Соединенные Штаты и НАТО дали расследованиям сойти на нет. "Тем не менее, мы видим, что расследования проводятся в тайне", – подытожил Расмуссен, усомнившись в том, что виновников разоблачат. Немецкие СМИ ранее сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240821/mid-1967580403.html
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html
https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:200:940:905_1920x0_80_0_0_dad005318388f47ef0f36afc03a2b0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, сша, в мире, эрл расмуссен, дмитрий песков, нато, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Германия, Россия, США, В мире, Эрл Расмуссен, Дмитрий Песков, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков"

Расмуссен: США дали расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен.
По словам эксперта, теракт стал насмешкой над обязательством НАТО по защите своих членов от агрессии и террористических атак любого рода.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"
21 августа, 15:41
"Похоже, что НАТО не стремится защитить свои государства-члены, по крайней мере, от самой себя... где было пресловутое выполнение статьи 5, когда был разрушен "Северный поток"?" – задался вопросом Расмуссен.
Он отметил, что, по всей видимости, в диверсии на "Севпотоках" были замешаны правительства стран НАТО и их силы безопасности.
"Похоже, что члены НАТО и, возможно, с помощью со стороны Украины, судя по постоянно меняющемуся повествованию, стояли за разрушением европейской энергетической инфраструктуры и самым серьезным экологическим загрязнением в истории", – добавил подполковник в отставке.
При этом эксперт отметил, что, несмотря на серьезность атак, Соединенные Штаты и НАТО дали расследованиям сойти на нет.
"Тем не менее, мы видим, что расследования проводятся в тайне", – подытожил Расмуссен, усомнившись в том, что виновников разоблачат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"
20 августа, 16:34
Немецкие СМИ ранее сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"
20 августа, 15:27
 
ГерманияРоссияСШАВ миреЭрл РасмуссенДмитрий ПесковНАТОГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала