https://ria.ru/20240824/rasmussen-1968192803.html

Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков"

Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 24.08.2024

Эксперт раскритиковал "тайные" расследования подрыва "Северных потоков"

США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:58

2024-08-24T05:58

2024-08-24T05:58

германия

россия

сша

в мире

эрл расмуссен

дмитрий песков

нато

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. По словам эксперта, теракт стал насмешкой над обязательством НАТО по защите своих членов от агрессии и террористических атак любого рода. "Похоже, что НАТО не стремится защитить свои государства-члены, по крайней мере, от самой себя... где было пресловутое выполнение статьи 5, когда был разрушен "Северный поток"?" – задался вопросом Расмуссен. Он отметил, что, по всей видимости, в диверсии на "Севпотоках" были замешаны правительства стран НАТО и их силы безопасности. "Похоже, что члены НАТО и, возможно, с помощью со стороны Украины, судя по постоянно меняющемуся повествованию, стояли за разрушением европейской энергетической инфраструктуры и самым серьезным экологическим загрязнением в истории", – добавил подполковник в отставке. При этом эксперт отметил, что, несмотря на серьезность атак, Соединенные Штаты и НАТО дали расследованиям сойти на нет. "Тем не менее, мы видим, что расследования проводятся в тайне", – подытожил Расмуссен, усомнившись в том, что виновников разоблачат. Немецкие СМИ ранее сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240821/mid-1967580403.html

https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, сша, в мире, эрл расмуссен, дмитрий песков, нато, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2