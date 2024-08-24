https://ria.ru/20240824/rasmussen-1968188383.html

Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт

Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт - РИА Новости, 24.08.2024

Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт

Страны НАТО сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации, поскольку все больше участниц североатлантического договора сомневаются в политике... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:35

2024-08-24T03:35

2024-08-24T03:35

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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. Страны НАТО сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации, поскольку все больше участниц североатлантического договора сомневаются в политике альянса, нацеленной на конфронтацию с РФ и КНР, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. Семьдесят пять лет назад, 24 августа 1949 года, вступил в силу Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года. "Там (в НАТО - ред.) развиваются трещины. Венгрия, Словакия, Турция очень активно выступают против требований НАТО и ЕС в угоду потребностям своего собственного народа и, на мой взгляд, стремятся к большей подлинной безопасности для своих народов", - сказал эксперт. Расмуссен отметил, что агрессивная политика альянса, на которой настаивают в Вашингтоне и Брюсселе, встревожила многих лидеров в Европе. "Ненависть к России, стремление отделиться от Китая, постоянное расширение и явный переход от оборонительной позиции к наступательной, а также фанатичная поддержка Украины с ее бездонной денежной ямой и ультракоррупцией заставляют многих членов (НАТО - ред.) задаваться вопросом: "О чем мы?" - добавил он.

https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html

https://ria.ru/20240823/vnzh-1967924285.html

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китай

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россия, китай, сша, эрл расмуссен, нато, евросоюз, в мире