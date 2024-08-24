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Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт - РИА Новости, 24.08.2024
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03:35 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/rasmussen-1968188383.html
Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт
Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт - РИА Новости, 24.08.2024
Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт
Страны НАТО сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации, поскольку все больше участниц североатлантического договора сомневаются в политике... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:35
2024-08-24T03:35
россия
китай
сша
эрл расмуссен
нато
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в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. Страны НАТО сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации, поскольку все больше участниц североатлантического договора сомневаются в политике альянса, нацеленной на конфронтацию с РФ и КНР, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. Семьдесят пять лет назад, 24 августа 1949 года, вступил в силу Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года. "Там (в НАТО - ред.) развиваются трещины. Венгрия, Словакия, Турция очень активно выступают против требований НАТО и ЕС в угоду потребностям своего собственного народа и, на мой взгляд, стремятся к большей подлинной безопасности для своих народов", - сказал эксперт. Расмуссен отметил, что агрессивная политика альянса, на которой настаивают в Вашингтоне и Брюсселе, встревожила многих лидеров в Европе. "Ненависть к России, стремление отделиться от Китая, постоянное расширение и явный переход от оборонительной позиции к наступательной, а также фанатичная поддержка Украины с ее бездонной денежной ямой и ультракоррупцией заставляют многих членов (НАТО - ред.) задаваться вопросом: "О чем мы?" - добавил он.
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html
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россия, китай, сша, эрл расмуссен, нато, евросоюз, в мире
Россия, Китай, США, Эрл Расмуссен, НАТО, Евросоюз, В мире
Страны НАТО не уверены в политике в отношении России и КНР, отметил эксперт

Расмуссен: многие страны НАТО сомневаются в политике альянса к России и КНР

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг - РИА Новости. Страны НАТО сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации, поскольку все больше участниц североатлантического договора сомневаются в политике альянса, нацеленной на конфронтацию с РФ и КНР, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен.
Семьдесят пять лет назад, 24 августа 1949 года, вступил в силу Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года.
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"Там (в НАТО - ред.) развиваются трещины. Венгрия, Словакия, Турция очень активно выступают против требований НАТО и ЕС в угоду потребностям своего собственного народа и, на мой взгляд, стремятся к большей подлинной безопасности для своих народов", - сказал эксперт.
Расмуссен отметил, что агрессивная политика альянса, на которой настаивают в Вашингтоне и Брюсселе, встревожила многих лидеров в Европе.
"Ненависть к России, стремление отделиться от Китая, постоянное расширение и явный переход от оборонительной позиции к наступательной, а также фанатичная поддержка Украины с ее бездонной денежной ямой и ультракоррупцией заставляют многих членов (НАТО - ред.) задаваться вопросом: "О чем мы?" - добавил он.
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