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В Курской области сбили еще четыре ракеты - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 24.08.2024 (обновлено: 11:21 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/rakety-1968214723.html
В Курской области сбили еще четыре ракеты
В Курской области сбили еще четыре ракеты - РИА Новости, 24.08.2024
В Курской области сбили еще четыре ракеты
Еще четыре украинские ракеты уничтожены утром в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:09
2024-08-24T11:21
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще четыре украинские ракеты уничтожены утром в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Еще четыре украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области сбили еще четыре ракеты

В Курской области утром сбили еще четыре украинские ракеты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОператор в командном пункте
Оператор в командном пункте - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще четыре украинские ракеты уничтожены утром в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Еще четыре украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
СМИ: Зеленский записал обращение рядом с границей с Курской областью
Вчера, 11:06
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ
Вчера, 04:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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