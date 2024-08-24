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Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/putin-1968234410.html
Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении
Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении
Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:23
2024-08-24T14:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
сергей рудской
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по их уничтожению, сообщил Кремль.Путин в субботу провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника."В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале Кремля.Также президент заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении. "В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, сергей рудской, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Рудской, Безопасность
Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении

Путин заслушал доклады командующих об обстановке на Курском направлении

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по их уничтожению, сообщил Кремль.
Путин в субботу провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Вчера, 14:11
"В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале Кремля.
Также президент заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении.
"В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей РудскойБезопасность
 
 
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