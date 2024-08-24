https://ria.ru/20240824/putin-1968234410.html

Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении

Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024

Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении

Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:23

2024-08-24T14:23

2024-08-24T14:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

валерий герасимов

сергей рудской

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по их уничтожению, сообщил Кремль.Путин в субботу провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника."В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале Кремля.Также президент заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении. "В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, сергей рудской, безопасность