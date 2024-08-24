Путин заслушал доклады об обстановке на Курском направлении
Путин заслушал доклады командующих об обстановке на Курском направлении
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и мерам по их уничтожению, сообщил Кремль.
Путин в субботу провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника.
"В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале Кремля.
Также президент заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении.
"В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях", - говорится в сообщении.
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