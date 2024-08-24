https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html

Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО

Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО - РИА Новости, 24.08.2024

Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:11

2024-08-24T14:11

2024-08-24T14:22

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

курская область

сергей рудской

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции, сообщается в telegram-канале Кремля.Встреча с руководством Объединённой группировки войск состоялась в одном из командных пунктов Минобороны. Президент принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", указано в сообщении Кремля.

https://ria.ru/20240824/putin-1968231707.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, россия, валерий герасимов, курская область, сергей рудской