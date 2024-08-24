https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО - РИА Новости, 24.08.2024
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:11
2024-08-24T14:11
2024-08-24T14:22
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
курская область
сергей рудской
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции, сообщается в telegram-канале Кремля.Встреча с руководством Объединённой группировки войск состоялась в одном из командных пунктов Минобороны. Президент принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", указано в сообщении Кремля.
https://ria.ru/20240824/putin-1968231707.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия, валерий герасимов, курская область, сергей рудской
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Курская область, Сергей Рудской
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Путин заслушал доклады руководства Генштаба о текущих результатах проведения СВО