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Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 24.08.2024 (обновлено: 14:22 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО - РИА Новости, 24.08.2024
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:11
2024-08-24T14:22
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
курская область
сергей рудской
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции, сообщается в telegram-канале Кремля.Встреча с руководством Объединённой группировки войск состоялась в одном из командных пунктов Минобороны. Президент принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", указано в сообщении Кремля.
https://ria.ru/20240824/putin-1968231707.html
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владимир путин, безопасность, россия, валерий герасимов, курская область, сергей рудской
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Курская область, Сергей Рудской
Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО

Путин заслушал доклады руководства Генштаба о текущих результатах проведения СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции, сообщается в telegram-канале Кремля.
Встреча с руководством Объединённой группировки войск состоялась в одном из командных пунктов Минобороны.
Президент принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", указано в сообщении Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовКурская областьСергей Рудской
 
 
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