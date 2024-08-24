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Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск - РИА Новости, 24.08.2024
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14:03 24.08.2024 (обновлено: 14:42 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/putin-1968231707.html
Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск - РИА Новости, 24.08.2024
Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:03
2024-08-24T14:42
политика
россия
владимир путин
курская область
валерий герасимов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля."В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск", — говорится в заявлении.Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии формированиям ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Кроме того, Путину доложили о текущих результатах проведения СВО.В свою очередь, командующие группировками войск сообщили главе государства по телефону об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240824/plennye-1968228391.html
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политика, россия, владимир путин, курская область, валерий герасимов, сергей рудской, брянская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Курская область, Валерий Герасимов, Сергей Рудской, Брянская область
Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск

Кремль: Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск", — говорится в заявлении.
Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Вчера, 13:33
Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии формированиям ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Кроме того, Путину доложили о текущих результатах проведения СВО.
В свою очередь, командующие группировками войск сообщили главе государства по телефону об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
Вчера, 13:19
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:
  • более 5,5 тысячи военнослужащих;
  • 71 танк;
  • 30 боевых машин пехоты;
  • 57 бронетранспортеров;
  • 372 боевые бронированные машины;
  • 170 автомобилей;
  • 36 артиллерийских орудий;
  • пять установок зенитных ракетных комплексов;
  • 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS;
  • семь станций радиоэлектронной борьбы;
  • РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКурская областьВалерий ГерасимовСергей РудскойБрянская область
 
 
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