Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
Кремль: Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля.
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"В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск", — говорится в заявлении.
Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии формированиям ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Кроме того, Путину доложили о текущих результатах проведения СВО.
В свою очередь, командующие группировками войск сообщили главе государства по телефону об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:
- более 5,5 тысячи военнослужащих;
- 71 танк;
- 30 боевых машин пехоты;
- 57 бронетранспортеров;
- 372 боевые бронированные машины;
- 170 автомобилей;
- 36 артиллерийских орудий;
- пять установок зенитных ракетных комплексов;
- 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS;
- семь станций радиоэлектронной борьбы;
- РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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