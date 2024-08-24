https://ria.ru/20240824/putin-1968231707.html

Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск

Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск - РИА Новости, 24.08.2024

Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск

Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:03

2024-08-24T14:03

2024-08-24T14:42

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба Кремля."В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск", — говорится в заявлении.Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии формированиям ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Кроме того, Путину доложили о текущих результатах проведения СВО.В свою очередь, командующие группировками войск сообщили главе государства по телефону об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240824/plennye-1968228391.html

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, курская область, валерий герасимов, сергей рудской, брянская область