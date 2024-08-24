https://ria.ru/20240824/puteshestviya-1968149130.html
Названы самые популярные у туристов города для летнего отдыха
Названы самые популярные у туристов города для летнего отдыха - РИА Новости, 24.08.2024
Названы самые популярные у туристов города для летнего отдыха
Определены самые популярные у самостоятельных туристов города для летнего отдыха, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:30
2024-08-24T05:30
2024-08-24T05:30
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Определены самые популярные у самостоятельных туристов города для летнего отдыха, сообщает "Авиасейлс".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные покупки авиабилетов пользователями и выяснили, что 75 процентов из них провели каникулы в России. Отправившиеся за границу посетили 157 государств.Внутри страны самое востребованное направление – Москва. Каждый пятый отдохнувший в РФ бронировал билеты в столицу. В среднем туристы останавливались там на четыре дня и платили за билет в оба конца 16,3 тысячи рублей.Сочи – на втором месте, там провели каникулы 17 процентов пользователей сервиса. Средняя продолжительность отдыха — чуть больше недели. За перелет в оба конца россияне платили в среднем 27,6 тысячи рублей.Санкт-Петербург замыкает тройку наиболее популярных внутренних направлений. Доля бронирований – 15 процентов. В среднем россияне проводили в Северной столице пять дней, а средний чек за перелет в оба конца – 18 тысяч рублей.В пятерку самых популярных летних авиамаршрутов вошли также Калининград и Махачкала.Ереван стал самым востребованным среди зарубежных направлений — каждый десятый билет был куплен именно туда. Средний чек за перелет в оба конца – 29,8 тысячи рублей. Далее в списке – Стамбул, Анталья, Ташкент и Минск.
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РИА Новости
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Названы самые популярные у туристов города для летнего отдыха
Эксперты: Москва и Сочи – самые популярные в России города для летних поездок