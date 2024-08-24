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Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей - РИА Новости, 24.08.2024
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20:00 24.08.2024 (обновлено: 20:05 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/pushilin-1968275844.html
Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей
Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей - РИА Новости, 24.08.2024
Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей
Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:00
2024-08-24T20:05
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания. ВСУ 16 августа нанесли удар по гипермаркету "Галактика", после чего начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В министерстве уточняли, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии. "С особой гордостью вручил сегодня заслуженные награды сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, которые проявили настоящее мужество и самоотверженность, когда противник 16 августа нанес бесчеловечный удар по гражданскому объекту, и огонь охватил торговый центр", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что высокую государственную награду Донецкой Народной Республики медаль "За храбрость" IV степени получили шесть сотрудников службы безопасности торгового центра. Глава ДНР также сообщил, что эвакуация посетителей из здания началась до попадания снаряда ВСУ, а людей, заблокированных внутри после удара, сотрудники спасали через выбитые окна.
https://ria.ru/20240816/mid-1966696335.html
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей

Пушилин вручил медали "За храбрость" сотрудникам "Галактики" за эвакуацию людей

© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания
Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали За храбрость IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ Галактика в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания.
ВСУ 16 августа нанесли удар по гипермаркету "Галактика", после чего начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В министерстве уточняли, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
16 августа, 21:17
«
"С особой гордостью вручил сегодня заслуженные награды сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, которые проявили настоящее мужество и самоотверженность, когда противник 16 августа нанес бесчеловечный удар по гражданскому объекту, и огонь охватил торговый центр", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что высокую государственную награду Донецкой Народной Республики медаль "За храбрость" IV степени получили шесть сотрудников службы безопасности торгового центра. Глава ДНР также сообщил, что эвакуация посетителей из здания началась до попадания снаряда ВСУ, а людей, заблокированных внутри после удара, сотрудники спасали через выбитые окна.
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
16 августа, 18:21
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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