Пушилин вручил медали сотрудникам ТЦ "Галактика" за эвакуацию посетителей
Пушилин вручил медали "За храбрость" сотрудникам "Галактики" за эвакуацию людей
© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания
Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка за эвакуацию посетителей из здания.
ВСУ 16 августа нанесли удар по гипермаркету "Галактика", после чего начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В министерстве уточняли, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
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"С особой гордостью вручил сегодня заслуженные награды сотрудникам службы безопасности ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, которые проявили настоящее мужество и самоотверженность, когда противник 16 августа нанес бесчеловечный удар по гражданскому объекту, и огонь охватил торговый центр", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что высокую государственную награду Донецкой Народной Республики медаль "За храбрость" IV степени получили шесть сотрудников службы безопасности торгового центра. Глава ДНР также сообщил, что эвакуация посетителей из здания началась до попадания снаряда ВСУ, а людей, заблокированных внутри после удара, сотрудники спасали через выбитые окна.
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16 августа, 18:21