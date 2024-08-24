https://ria.ru/20240824/proverka-1968197671.html

По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку

По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку - РИА Новости, 24.08.2024

По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку

Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:44

2024-08-24T07:44

2024-08-24T07:44

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ранее пресс-служба главного МЧС по региону сообщала, что самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя. "Якутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240718/boeing--1960577648.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2