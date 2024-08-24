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По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку - РИА Новости, 24.08.2024
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07:44 24.08.2024
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По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку - РИА Новости, 24.08.2024
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку
Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:44
2024-08-24T07:44
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ранее пресс-служба главного МЧС по региону сообщала, что самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя. "Якутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку

По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии проводят доследственную проверку

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Ранее пресс-служба главного МЧС по региону сообщала, что самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя.
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"Якутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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