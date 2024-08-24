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Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены - РИА Новости, 24.08.2024
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13:06 24.08.2024 (обновлено: 13:41 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/proletarsk-1968224029.html
Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены
Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены - РИА Новости, 24.08.2024
Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены
Состояние воздуха в Пролетарске Ростовской области, где седьмой день горит дизтопливо, проверяют дважды в день, ПДК на территории жилой застройки не превышены,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:06
2024-08-24T13:41
пролетарск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Состояние воздуха в Пролетарске Ростовской области, где седьмой день горит дизтопливо, проверяют дважды в день, ПДК на территории жилой застройки не превышены, сообщает администрация района.По данным администрации, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ежедневно утром и вечером проводят отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки для исследований на содержание шести химических веществ. Проводится это по поручению отдела Управления Роспотребнадзора из-за пожара на промскладе с дизтопливом в Пролетарске."По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки города Пролетарска не установлено", - говорится в сообщении. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается.Атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области в минувшее воскресенье. Из-за падения обломков на территории нефтебазы в Пролетарске загорелось дизтопливо. Спустя несколько дней, по данным местных властей, площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968204565.html
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пролетарск, происшествия
Пролетарск, Происшествия
Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены

Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске, где горит дизтопливо, не превышены

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Пролетарске Ростовской области
Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Состояние воздуха в Пролетарске Ростовской области, где седьмой день горит дизтопливо, проверяют дважды в день, ПДК на территории жилой застройки не превышены, сообщает администрация района.
По данным администрации, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ежедневно утром и вечером проводят отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки для исследований на содержание шести химических веществ. Проводится это по поручению отдела Управления Роспотребнадзора из-за пожара на промскладе с дизтопливом в Пролетарске.
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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Вчера, 09:18
"По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки города Пролетарска не установлено", - говорится в сообщении. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается.
Атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области в минувшее воскресенье. Из-за падения обломков на территории нефтебазы в Пролетарске загорелось дизтопливо. Спустя несколько дней, по данным местных властей, площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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