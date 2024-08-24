https://ria.ru/20240824/pozhar-1968219800.html
Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара
Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара - РИА Новости, 24.08.2024
Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара
Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составляет 263 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:26
2024-08-24T12:26
2024-08-24T12:26
происшествия
россия
карачаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составляет 263 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Из-за порывов ветра пожар распространился на площадь до 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. "На сегодняшний день площадь, пройденная огнём, составляет 263 гектара. Площадь активного горения составляет 15 гектаров", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для тушения очагов в труднодоступных местах привлекается вертолёт Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. На данный момент произведено 12 точечных сбросов воды по гребню склона. Отмечается, что к тушению пожара от привлечены 101 человек и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968198363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Россия, Карачаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара
Площадь активного горения при пожаре в Карачаево-Черкесии составила 15 гектаров