https://ria.ru/20240824/pozhar-1968219800.html

Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара

Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара - РИА Новости, 24.08.2024

Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара

Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составляет 263 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:26

2024-08-24T12:26

2024-08-24T12:26

происшествия

россия

карачаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968152668_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9abcd111541f95dd5776ce441e2ae2b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Карачаево-Черкесии составляет 263 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Из-за порывов ветра пожар распространился на площадь до 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. "На сегодняшний день площадь, пройденная огнём, составляет 263 гектара. Площадь активного горения составляет 15 гектаров", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для тушения очагов в труднодоступных местах привлекается вертолёт Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. На данный момент произведено 12 точечных сбросов воды по гребню склона. Отмечается, что к тушению пожара от привлечены 101 человек и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968198363.html

https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html

россия

карачаевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32