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В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 24.08.2024 (обновлено: 01:22 25.08.2024)
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968293987.html
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек
Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:45
2024-08-25T01:22
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. Как уточняется, всего за медицинской помощью обратился 201 человек, включая 10 детей. В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.По данным властей, на 22 августа в больницах на лечении находились 99 человек.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
россия
курская область
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек

Власти: в Курской области 201 человек пострадал от нападения ВСУ с 6 августа

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.
Как уточняется, всего за медицинской помощью обратился 201 человек, включая 10 детей. В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.
По данным властей, на 22 августа в больницах на лечении находились 99 человек.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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