https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968293987.html

В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек

В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек - РИА Новости, 25.08.2024

В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек

Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T23:45

2024-08-24T23:45

2024-08-25T01:22

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. Как уточняется, всего за медицинской помощью обратился 201 человек, включая 10 детей. В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.По данным властей, на 22 августа в больницах на лечении находились 99 человек.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

россия

курская область

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины