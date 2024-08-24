https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968293987.html
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек
Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:45
2024-08-24T23:45
2024-08-25T01:22
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. Как уточняется, всего за медицинской помощью обратился 201 человек, включая 10 детей. В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.По данным властей, на 22 августа в больницах на лечении находились 99 человек.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области от нападения ВСУ пострадали более 200 человек
Власти: в Курской области 201 человек пострадал от нападения ВСУ с 6 августа
БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Более 200 жителей Курской области пострадали от нападения ВСУ с 6 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.
Как уточняется, всего за медицинской помощью обратился 201 человек, включая 10 детей. В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.
По данным властей, на 22 августа в больницах на лечении находились 99 человек.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, их продвижение удалось остановить.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.