https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html

В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - РИА Новости, 24.08.2024

В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Пострадавшие во время захвата заложников в ИК в Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:11

2024-08-24T10:11

2024-08-24T14:09

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг — РИА Новости. Пострадавшие во время захвата заложников в ИК в Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН региона."Пострадавшие в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что колония уже работает штатно. Там продолжаются следственные действия.Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациент 1983 года рождения в больнице скорой медицинской помощи № 25 находится в состоянии средней степени тяжести. "Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 года рождения — в тяжелом состоянии; состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести", — отметили в комитете.В пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали злоумышленников, заложников освободили. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.Раненых сначала госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ, а затем перевели в больницы в Волгограде.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html

https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968128334.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии