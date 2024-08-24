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В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - РИА Новости, 24.08.2024
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10:11 24.08.2024 (обновлено: 14:09 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - РИА Новости, 24.08.2024
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
Пострадавшие во время захвата заложников в ИК в Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:11
2024-08-24T14:09
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг — РИА Новости. Пострадавшие во время захвата заложников в ИК в Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН региона."Пострадавшие в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что колония уже работает штатно. Там продолжаются следственные действия.Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациент 1983 года рождения в больнице скорой медицинской помощи № 25 находится в состоянии средней степени тяжести. &quot;Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 года рождения — в тяжелом состоянии; состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести&quot;, — отметили в комитете.В пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали злоумышленников, заложников освободили. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.Раненых сначала госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ, а затем перевели в больницы в Волгограде.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968128334.html
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Сотрудники УФСИН, пострадавшие в волгоградской ИК, находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг — РИА Новости. Пострадавшие во время захвата заложников в ИК в Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН региона.
«
"Пострадавшие в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что колония уже работает штатно. Там продолжаются следственные действия.
Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациент 1983 года рождения в больнице скорой медицинской помощи № 25 находится в состоянии средней степени тяжести.
«

"Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 года рождения — в тяжелом состоянии; состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести", — отметили в комитете.

В пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали злоумышленников, заложников освободили. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
Раненых сначала госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ, а затем перевели в больницы в Волгограде.
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ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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