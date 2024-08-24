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Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:11 24.08.2024 (обновлено: 14:39 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/pomosch-1968219192.html
Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область
Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024
Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область
Оренбургская область в субботу направила очередной гуманитарный груз в Курскую область, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:11
2024-08-24T14:39
общество
курская область
оренбургская область
россия
денис паслер
оренбургская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оренбургская область в субботу направила очередной гуманитарный груз в Курскую область, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Благодарю коллективы предприятий, фермеров, сотрудников регионального правительства, всех неравнодушных жителей Оренбуржья, которые участвовали в его сборе. Наш регион знает цену общенациональной помощи. Мы ощутили поддержку всей страны этой весной", - написал Паслер. Он добавил, что Оренбуржье не могло остаться в стороне, когда другому региону России потребовалась помощь. "Мы приняли у себя в Оренбуржье несколько жителей Курской области, готовы принять еще, если потребуется. Сегодня отправили 45 тонн гуманитарной помощи. У нас общая цель - поддержать наших сограждан. Мы вместе, и победа обязательно будет за нами!" - отметил Паслер.
https://ria.ru/20240821/yurpomosch-1967581535.html
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общество, курская область, оренбургская область, россия, денис паслер
Общество, Курская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Оренбургская область
Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область

Оренбуржье направило 45 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оренбургская область в субботу направила очередной гуманитарный груз в Курскую область, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
"Благодарю коллективы предприятий, фермеров, сотрудников регионального правительства, всех неравнодушных жителей Оренбуржья, которые участвовали в его сборе. Наш регион знает цену общенациональной помощи. Мы ощутили поддержку всей страны этой весной", - написал Паслер.
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Он добавил, что Оренбуржье не могло остаться в стороне, когда другому региону России потребовалась помощь.
"Мы приняли у себя в Оренбуржье несколько жителей Курской области, готовы принять еще, если потребуется. Сегодня отправили 45 тонн гуманитарной помощи. У нас общая цель - поддержать наших сограждан. Мы вместе, и победа обязательно будет за нами!" - отметил Паслер.
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Оренбургская областьОбществоКурская областьОренбургская областьРоссияДенис Паслер
 
 
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