https://ria.ru/20240824/pomosch-1968219192.html

Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область

Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024

Оренбуржье направило гуманитарную помощь в Курскую область

Оренбургская область в субботу направила очередной гуманитарный груз в Курскую область, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:11

2024-08-24T12:11

2024-08-24T14:39

общество

курская область

оренбургская область

россия

денис паслер

оренбургская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оренбургская область в субботу направила очередной гуманитарный груз в Курскую область, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Благодарю коллективы предприятий, фермеров, сотрудников регионального правительства, всех неравнодушных жителей Оренбуржья, которые участвовали в его сборе. Наш регион знает цену общенациональной помощи. Мы ощутили поддержку всей страны этой весной", - написал Паслер. Он добавил, что Оренбуржье не могло остаться в стороне, когда другому региону России потребовалась помощь. "Мы приняли у себя в Оренбуржье несколько жителей Курской области, готовы принять еще, если потребуется. Сегодня отправили 45 тонн гуманитарной помощи. У нас общая цель - поддержать наших сограждан. Мы вместе, и победа обязательно будет за нами!" - отметил Паслер.

https://ria.ru/20240821/yurpomosch-1967581535.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

курская область

оренбургская область

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общество, курская область, оренбургская область, россия, денис паслер