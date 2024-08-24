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В Ульяновске загорелся локомотив путеизмерительного поезда
В Ульяновске загорелся локомотив путеизмерительного поезда - РИА Новости, 24.08.2024
В Ульяновске загорелся локомотив путеизмерительного поезда
Локомотив путеизмерительного поезда загорелся в Ульяновске, предварительно, пострадавших нет, сообщило Центральное МСУТ СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:22
2024-08-24T20:22
2024-08-24T20:22
происшествия
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ульяновск
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Локомотив путеизмерительного поезда загорелся в Ульяновске, предварительно, пострадавших нет, сообщило Центральное МСУТ СК России в Telegram-канале. "По предварительным данным, 24 августа 2024 года на железнодорожных путях вблизи Императорского моста произошло возгорание локомотива путеизмерительного поезда. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также сообщается, что предварительной причиной возгорания послужили допущенные нарушения при эксплуатации железнодорожного транспорта. Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что Ульяновская транспортная прокуратура проводит собственную проверку по факту возгорания. По данным надзорного ведомства, сейчас принимаются меры по тушению пожара.
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происшествия, россия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске загорелся локомотив путеизмерительного поезда
В Ульяновске загорелся локомотив путеизмерительного поезда