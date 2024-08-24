https://ria.ru/20240824/podpolschik-1968182220.html

Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье

Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье - РИА Новости, 24.08.2024

Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье

Удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:41

2024-08-24T00:41

2024-08-24T00:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Белополье сегодня оказалось недоласканым. Всего один горемычный ФАБ прилетел к бандеровцам. Прилет местные жители связывают с направлением на Белопольский путевой ремонтно-механический завод. Там производится ремонт военной техники, и никто этого не скрывает. На момент удара на территории завода, по сообщениям сопротивления, находилось 22 единицы различной гусеничной техники. А также до тридцати военных", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, сергей лебедев