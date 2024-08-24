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Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/podpolschik-1968182220.html
Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье
Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье - РИА Новости, 24.08.2024
Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье
Удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:41
2024-08-24T00:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Белополье сегодня оказалось недоласканым. Всего один горемычный ФАБ прилетел к бандеровцам. Прилет местные жители связывают с направлением на Белопольский путевой ремонтно-механический завод. Там производится ремонт военной техники, и никто этого не скрывает. На момент удара на территории завода, по сообщениям сопротивления, находилось 22 единицы различной гусеничной техники. А также до тридцати военных", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html
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вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подпольщик рассказал об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье

Подпольщик: ВС России нанесли удар по ремонтному заводу техники в Белополье

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Белополье сегодня оказалось недоласканым. Всего один горемычный ФАБ прилетел к бандеровцам. Прилет местные жители связывают с направлением на Белопольский путевой ремонтно-механический завод. Там производится ремонт военной техники, и никто этого не скрывает. На момент удара на территории завода, по сообщениям сопротивления, находилось 22 единицы различной гусеничной техники. А также до тридцати военных", - сообщил собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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