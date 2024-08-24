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Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область
ВС России нанесли в Сумской области удар фугасной авиабомбой по скоплению украинских боевиков, которых собирались отправить в Курскую область, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:26
2024-08-24T07:26
2024-08-24T09:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. ВС России нанесли в Сумской области удар фугасной авиабомбой по скоплению украинских боевиков, которых собирались отправить в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В четыре утра ФАБ прислали в Юнакиевский район (Юнаковский сельский совет. — Прим. ред.) Сумской области. Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область", — рассказал собеседник ведомства.В ночь на субботу Лебедев сообщил, что российские войска нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области. В частности, под удар в Глухове попали боевики, которых должны были направить в Курскую область. В результате, по данным подполья, уничтожили не менее 20 военных ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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вооруженные силы украины, сумская область, курская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Курская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область
Подполье: по готовящимся отправиться в Курскую область боевикам ВСУ нанесли удар