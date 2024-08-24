https://ria.ru/20240824/podpole-1968196053.html

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область

ВС России нанесли в Сумской области удар фугасной авиабомбой по скоплению украинских боевиков, которых собирались отправить в Курскую область, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:26

2024-08-24T07:26

2024-08-24T09:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

курская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. ВС России нанесли в Сумской области удар фугасной авиабомбой по скоплению украинских боевиков, которых собирались отправить в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В четыре утра ФАБ прислали в Юнакиевский район (Юнаковский сельский совет. — Прим. ред.) Сумской области. Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область", — рассказал собеседник ведомства.В ночь на субботу Лебедев сообщил, что российские войска нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области. В частности, под удар в Глухове попали боевики, которых должны были направить в Курскую область. В результате, по данным подполья, уничтожили не менее 20 военных ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968190863.html

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html

сумская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, сумская область, курская область, сергей лебедев