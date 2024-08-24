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Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области
Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области
Прилеты зафиксированы в районе крупного железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский" в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:46
2024-08-24T00:46
2024-08-24T00:46
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в районе крупного железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский" в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Дружба. По-дружески оформили 8 ФАБов! В основном в районе железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский". Судя по черному дыму, один из ударов пришелся в емкости с ГСМ. Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами", - сообщил собеседник агентства.
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сумская область, сергей лебедев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Происшествия
Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области
Подпольщик Лебедев: в районе крупного ж/д узла в Сумской области нанесли удары