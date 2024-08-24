https://ria.ru/20240824/podpole-1968182433.html

Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области

Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024

Подпольщик сообщил об ударах по железнодорожному узлу в Сумской области

Прилеты зафиксированы в районе крупного железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский" в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:46

2024-08-24T00:46

2024-08-24T00:46

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в районе крупного железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский" в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Дружба. По-дружески оформили 8 ФАБов! В основном в районе железнодорожного узла "Станция Хутор Михайловский". Судя по черному дыму, один из ударов пришелся в емкости с ГСМ. Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240824/podpolschik-1968182220.html

сумская область

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сумская область, сергей лебедев, происшествия