https://ria.ru/20240824/podpole-1968182326.html

В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье

В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье - РИА Новости, 24.08.2024

В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье

Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:43

2024-08-24T00:43

2024-08-24T00:43

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В пригород Сум прилетела ракета. Пока сведения о количестве погибших разнятся, но не менее двадцати, судя по визгам "скорых". Некоторых вывозили вертолетами – это уже явно иностранный контингент. Живые или погибшие – пока уточняем", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html

сумы

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в мире, сумы, сергей лебедев