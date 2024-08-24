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В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье - РИА Новости, 24.08.2024
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье
Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:43
2024-08-24T00:43
2024-08-24T00:43
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В пригород Сум прилетела ракета. Пока сведения о количестве погибших разнятся, но не менее двадцати, судя по визгам "скорых". Некоторых вывозили вертолетами – это уже явно иностранный контингент. Живые или погибшие – пока уточняем", - сообщил собеседник агентства.
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в мире, сумы, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сергей Лебедев
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье
Подполье: в результате удара по пригороду Сум ликвидированы 20 боевиков ВСУ