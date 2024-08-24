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В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/podpole-1968182326.html
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье - РИА Новости, 24.08.2024
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье
Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:43
2024-08-24T00:43
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В пригород Сум прилетела ракета. Пока сведения о количестве погибших разнятся, но не менее двадцати, судя по визгам "скорых". Некоторых вывозили вертолетами – это уже явно иностранный контингент. Живые или погибшие – пока уточняем", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html
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в мире, сумы, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сергей Лебедев
В результате удара под Сумами ликвидированы 20 боевиков, сообщило подполье

Подполье: в результате удара по пригороду Сум ликвидированы 20 боевиков ВСУ

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, под удар могли попасть и иностранные наёмники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В пригород Сум прилетела ракета. Пока сведения о количестве погибших разнятся, но не менее двадцати, судя по визгам "скорых". Некоторых вывозили вертолетами – это уже явно иностранный контингент. Живые или погибшие – пока уточняем", - сообщил собеседник агентства.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик
00:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыСергей Лебедев
 
 
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