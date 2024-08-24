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Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области
Удар нанесен в селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:38
2024-08-24T00:38
2024-08-24T00:38
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен в селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Село Береза получило аж пять ФАБов! А все потому, что окрестности понравились бандеровцам в плане проживания. Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришёлся по складу", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту переправки техники в Березе