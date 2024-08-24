https://ria.ru/20240824/podpole-1968182102.html

Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту переправки техники в Сумской области

Удар нанесен в селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:38

2024-08-24T00:38

2024-08-24T00:38

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965656938_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4ebccc3bfe12f8adaaf9742a7a884853.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен в селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Село Береза получило аж пять ФАБов! А все потому, что окрестности понравились бандеровцам в плане проживания. Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришёлся по складу", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область