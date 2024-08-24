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Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 24.08.2024 (обновлено: 00:50 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html
Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами
Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами - РИА Новости, 24.08.2024
Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами
ВС России нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, в частности, под удар попали боевики, которых должны были... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:36
2024-08-24T00:50
специальная военная операция на украине
курская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
сумская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. ВС России нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, в частности, под удар попали боевики, которых должны были направить в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Как уточнил собеседник, в Глухове по перебрасываемым в Курскую область боевикам нанесли удар двумя фугасными авиабомбами (ФАБ)."Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся", — сообщил Лебедев.В селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, был нанесен удар сразу пятью ФАБами, уточнил координатор сопротивления."Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришелся по складу", — рассказал он.Кроме того, удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных.Прилеты, по словам Лебедева, зафиксированы и в районе крупного железнодорожного узла Хутор Михайловский в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html
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курская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами

Подполье: в Глухове по собиравшимся в Курскую область боевикам ударили ФАБами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. ВС России нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, в частности, под удар попали боевики, которых должны были направить в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Как уточнил собеседник, в Глухове по перебрасываемым в Курскую область боевикам нанесли удар двумя фугасными авиабомбами (ФАБ).
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"Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся", — сообщил Лебедев.
В селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, был нанесен удар сразу пятью ФАБами, уточнил координатор сопротивления.
"Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришелся по складу", — рассказал он.
Кроме того, удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных.
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Прилеты, по словам Лебедева, зафиксированы и в районе крупного железнодорожного узла Хутор Михайловский в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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