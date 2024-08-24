https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html

Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами

Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами - РИА Новости, 24.08.2024

Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами

ВС России нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, в частности, под удар попали боевики, которых должны были... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:36

2024-08-24T00:36

2024-08-24T00:50

специальная военная операция на украине

курская область

сергей лебедев

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дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. ВС России нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, в частности, под удар попали боевики, которых должны были направить в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Как уточнил собеседник, в Глухове по перебрасываемым в Курскую область боевикам нанесли удар двумя фугасными авиабомбами (ФАБ)."Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся", — сообщил Лебедев.В селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, был нанесен удар сразу пятью ФАБами, уточнил координатор сопротивления."Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришелся по складу", — рассказал он.Кроме того, удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных.Прилеты, по словам Лебедева, зафиксированы и в районе крупного железнодорожного узла Хутор Михайловский в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html

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курская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф