https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html

Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик

Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик - РИА Новости, 24.08.2024

Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик

FPV-дроны в Сумской области атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с личным составом ВСУ в районе города Середины-Буды, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:30

2024-08-24T00:30

2024-08-24T00:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. FPV-дроны в Сумской области атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с личным составом ВСУ в районе города Середины-Буды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Очень хорошая работа FPV-дронами: в Великой Писаревке прилетело в машину с офицерами. А рядом с Серединой-Будой накрыли грузовик, перевозивший личный свежий состав", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html

сумская область

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2024

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вооруженные силы украины, сумская область, сергей лебедев