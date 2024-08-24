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Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 24.08.2024 (обновлено: 00:36 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181811.html
Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик
Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик - РИА Новости, 24.08.2024
Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик
FPV-дроны в Сумской области атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с личным составом ВСУ в районе города Середины-Буды, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:30
2024-08-24T00:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. FPV-дроны в Сумской области атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с личным составом ВСУ в районе города Середины-Буды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Очень хорошая работа FPV-дронами: в Великой Писаревке прилетело в машину с офицерами. А рядом с Серединой-Будой накрыли грузовик, перевозивший личный свежий состав", - сообщил собеседник агентства.
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вооруженные силы украины, сумская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Сергей Лебедев
Российские дроны ударили по машине с офицерами ВСУ, сообщил подпольщик

Подполье: FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ в Великой Писаревке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. FPV-дроны в Сумской области атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с личным составом ВСУ в районе города Середины-Буды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Очень хорошая работа FPV-дронами: в Великой Писаревке прилетело в машину с офицерами. А рядом с Серединой-Будой накрыли грузовик, перевозивший личный свежий состав", - сообщил собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьСергей Лебедев
 
 
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