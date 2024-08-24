https://ria.ru/20240824/podpole-1968181121.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:05

2024-08-24T00:05

2024-08-24T00:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

сумская область

курская область

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Краснополье получило три прилета ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили ПВД. Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар. Еще один удар ФАБа в село Михайловка по скоплению венной техники. Прилетело очень удачно", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.

https://ria.ru/20240822/raketa-1967902987.html

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумская область, курская область