Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 24.08.2024 (обновлено: 00:29 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/podpole-1968181121.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:05
2024-08-24T00:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
сумская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Краснополье получило три прилета ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили ПВД. Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар. Еще один удар ФАБа в село Михайловка по скоплению венной техники. Прилетело очень удачно", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.
https://ria.ru/20240822/raketa-1967902987.html
сумская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумская область, Курская область
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Краснополье получило три прилета ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили ПВД. Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар. Еще один удар ФАБа в село Михайловка по скоплению венной техники. Прилетело очень удачно", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Подполье рассказало о крылатой ракете в Сумской области
22 августа, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевСумская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала