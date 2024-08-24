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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:05
2024-08-24T00:05
2024-08-24T00:29
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вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Краснополье получило три прилета ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили ПВД. Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар. Еще один удар ФАБа в село Михайловка по скоплению венной техники. Прилетело очень удачно", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумская область, Курская область
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье: ВС России ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье