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В Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

В Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков - РИА Новости, 24.08.2024

В Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

Кот-д'Ивуар, предположительно, изучает участие украинского посольства в подготовке боевиков и отправке деталей для беспилотников, сообщили африканские СМИ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T18:51

2024-08-24T18:51

2024-08-24T19:13

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Кот-д'Ивуар, предположительно, изучает участие украинского посольства в подготовке боевиков и отправке деталей для беспилотников, сообщили африканские СМИ. В частности, по данным малийского интернет-портала Bamada, власти страны якобы ведут соответствующее расследование. Речь идет об участии украинской дипмиссии в Абиджане в "тайной военной подготовке" и поставке деталей для дронов через дипломатическую почту. В материале подчеркивается, что если информация подтвердится, это может серьезно повлиять на отношения двух стран.В свою очередь, интернет-портал ActuNiger из Нигера сообщил, что посольство Киева может заниматься "координацией подготовки боевиков в области связи" и подобные действия начинают беспокоить власти Кот-д'Ивуара. В начале августа "Группа Вагнера" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным французских СМИ, боевики из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.Седьмого августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. За несколько дней до этого с таким же заявлением выступила Мали. Причиной стала поддержка террористов со стороны Киева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что киевский режим, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html

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