https://ria.ru/20240824/plennye-1968228391.html

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:33

2024-08-24T13:33

2024-08-24T14:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны."Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", — уточнили в министерстве.Освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.️В ведомстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html

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Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны Минобороны показало видео возвращения российских пленных 2024-08-24T13:33 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность