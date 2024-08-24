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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 24.08.2024 (обновлено: 14:35 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/plennye-1968228391.html
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:33
2024-08-24T14:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны."Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", — уточнили в министерстве.Освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.️В ведомстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html
россия
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Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны
Минобороны показало видео возвращения российских пленных
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", — уточнили в министерстве.
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Вчера, 08:00
Освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ведомстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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6 июля, 12:30
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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